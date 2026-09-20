Российские атаки на западе Украины встревожили Польшу: Варшава готовит неожиданный шаг

Польская граница / © Associated Press

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Польша установит более тысячи автоматизированных сирен, которые можно дистанционно активировать в случае угрозы, вдоль своей восточной границы из-за усиления российских ударов по западным регионам Украины.

Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский, сообщает польское радио.

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Польша усиливает систему оповещения у границы

По словам Кервинского, Россия изменила тактику, а пограничные переходы и другая инфраструктура вблизи польской границы все чаще подвергаются атакам с применением реактивных беспилотников и ракет.

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«Мы все чаще обращаемся к инструментам, предназначенным для противодействия этим угрозам», — сказал польский министр.

Он отметил, что в начале 2024 года в регионе было около 30 исправных сирен, которые можно активировать дистанционно. В настоящее время их количество выросло почти до 350.

Решение было принято после атак вблизи польской границы

Обновление системы гражданской защиты происходит после серии российских атак, повлиявших на жизнь гражданского населения и продемонстрировавших уязвимость инфраструктуры вблизи польской границы.

Польша, таким образом, расширяет возможности системы оповещения населения в приграничных районах и готовится к реагированию на потенциальные угрозы.

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Взрывы у границы с Польшей — последние новости

Напомним, 17 сентября Россия атаковала мероприятие Украины. У восточной границы разразился дрон, из-за этого в Польше подняли истребители и объявили тревогу в нескольких приграничных районах.

Также два взрыва прогремели в центральной части Польши. В результате ударной волны дрожали дома и окна. Поляки были очень напуганы. Позже польские военные объяснили, что именно стало причиной шума.

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