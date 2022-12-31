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Российские атаки по Украине лишь усиливают решимость Америки: посол США – о массированных обстрелах

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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182
Время на прочтение
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Российские атаки по Украине лишь усиливают решимость Америки: посол США – о массированных обстрелах

Фото: Associated Press

Бринк напомнила, сегодняшняя российская атака стала третьей за праздничную неделю.

Посольство США отреагировали на предновогоднюю массированную атаку России по Украине. Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула, что эти атаки лишь усиливают решимость Америки.

Об этом дипломат написала в Twitter.

"Уже третий раз на этой праздничной неделе Россия совершила невыборочные обстрелы украинцев, нанося удары по домам, гостиницам и другим гражданским объектам. Эти атаки, особенно ужасные в это время года, лишь усиливают решимость как отважных украинцев, так и нашу", — говорится в ее сообщения.

Напомним, 31 декабря Российская Федерация массированно обстреляла ракетами украинские города. Ракеты запускали как комплексы наземного базирования, так и стратегическая авиация из Каспийского моря. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, оккупанты выпустили по Украине более 20 крылатых ракет, 12 из них сбили ПВО.

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетные удары России и заверил, что "государство-террорист РФ не получит прощения".

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Дата публикации
Просмотры
182
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