Российские беспилотники атакуют страны НАТО: что задумал Путин и есть ли угроза для Европы

В последние несколько недель в Европе наблюдается серия инцидентов, связанная с массовым вторжением беспилотников в воздушное пространство стран Альянса.

Эти события вызвали не только беспокойство, но и усилили опасения стран ЕС по поводу возможной эскалации со стороны России.

Что известно об атаке беспилотниками европейских стран и есть ли угроза нового нападения со стороны РФ — узнайте в материале ТСН.ua.

Страны НАТО атакуют беспилотники

К вечеру 22 сентября воздушное движение в крупнейшем аэропорту Дании, Копенгагене, было временно заблокировано. Причиной стало обнаружение нескольких «больших» дронов в контролируемой зоне. Как следствие, по меньшей мере, 15 рейсов отправили на запасные аэродромы.

В то же время в Осло сработала тревога из-за неизвестных дронов над военной крепостью Акерсхус. Системы ПВО зафиксировали нарушения, а полиция задержала двух подозреваемых — граждан Сингапура. Их связь с инцидентом выясняется.

Аэропорт в Копенгагене

Ранее 19 сентября российские истребители нарушили границы воздушного пространства Эстонии. В МИД Эстонии сообщали, что три истребителя МиГ-31 летели над Финским заливом и находились там 12 минут, пока для перехвата не подняли базирующиеся в этом регионе итальянские истребители F-35.

В то же время на побережье на западе Латвии обнаружили хвостовую часть дрона. Тогда министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщал, что в обломке не нашли взрывчатой части. После предварительной экспертизы удалось установить, что это хвостовая часть от российского дрона-приманки типа Гербера.

Кроме того, 10 сентября, российские беспилотники впервые массированно ворвались в воздушное пространство Польши. Тогда воздушное пространство страны возбудили около 20 дронов.

Шахед / © Associated Press

Тем временем на заседании представителей стран-членов НАТО премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что в течение 2025 года Россия трижды нарушила воздушное пространство страны.

Он отметил, что нарушения меньше по масштабу, чем против Эстонии, Польши и Румынии. Однако эти инциденты Норвегия рассматривает серьезно.

Реакция Запада на русские провокации

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что страна подверглась «самой серьезной атаке на критически важную инфраструктуру по состоянию на сегодняшний день», пишет The Guardian.

По ее словам, расследование устанавливает, кто может быть причастен к вероятной атаке на датский аэропорт. В то же время, она не исключает причастность России.

«Мы видели дроны над Польшей, которых там быть не должно, мы наблюдали активность в Румынии, нарушение воздушного пространства Эстонии, у нас была хакерская атака на европейские аэропорты в минувшие выходные, а теперь еще и дроны в Дании и Норвегии», — заявила премьер-министр.

По данным The Telegraph, Эстония готова принять британские F-35 с ядерным потенциалом после нарушения воздушного пространства дронами РФ.

Министр обороны страны Ханно Певкур подчеркнул, что двери для союзников страны «всегда открыты». По его словам, у Эстонии нет собственной истребительной авиации, поэтому защиту ее воздушного пространства обеспечивают союзники по НАТО, такие как британские истребители, базирующиеся в Амаре.

В свою очередь Швеция пообещала применить силу, в случае нарушения российскими дронами воздушного пространства страны пишет Aftonbladet.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился в Россию на заседании совета ООН с предупреждением.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский / © Associated Press

«Если еще одна ракета или другой объект войдет в наше пространство, намеренно или случайно, если он будет сбит, а его обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вас предупредили», — сказал Сикорский во время брифинга.

В США заверили, что будут защищать «каждый сантиметр территории НАТО», передает Bloomberg.

«Мы будем работать с нашими союзниками, чтобы защитить каждый сантиметр территории НАТО», — сказал госсекретарь США Марко Рубио во время заседания ООН.

НАТО обвинило Россию в эскалации и пригрозило решительным ответом

Североатлантический совет собрался для консультаций после того, как три российских МиГ-31 нарушили границы Эстонии, говорится в заявлении НАТО.

Там заметили, что это уже второй подобный случай за последние недели. НАТО охарактеризовала действия России как безответственные и эскалационные, пообещав решительный ответ, включая усиление собственных оборонных позиций.

Флаг НАТО / © gettyimages.com

«Мы выражаем нашу полную солидарность со всеми союзниками, чье воздушное пространство было нарушено. Россия несет полную ответственность за эти действия, являющиеся эскалацией, рискуют привести к просчетам и ставят под угрозу жизнь. Они должны прекратиться», — подчеркнули в Альянсе.

НАТО заявила, что использует все средства защиты союзников, подтвердила непреклонную преданность Статьи 5 и пообещала, что российские провокации не подорвут поддержку Украины.

«Мы будем продолжать реагировать таким образом, в такие сроки и в таких областях, которые мы сами выберем. Наша приверженность статье 5 непоколебима. Эти и другие безответственные действия России не отвратят союзников от их неизменной приверженности поддержке Украины, безопасность которой способствует нашей безопасности, в осуществлении ее неотъемлемого права на самооборону против жестокой и непровоцированной агрессивной войны России», — говорится в заявлении.

Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что НАТО готово «напугать» Россию, чтобы предотвратить новые провокации со стороны РФ.

В то же время Рютте подчеркнул, что Альянс не будет сбивать каждый российский самолет, залетевший в его воздушное пространство. Сила ответа будет зависеть от того, сколь серьезной выглядит угроза в конкретной ситуации.

В Кремле отрицают свою причастность к провокациям

В России отвергли обвинения Дании в причастности России к инциденту с дронами, назвав их безосновательными, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

В то же время Песков отметил, что Кремль негативно относится к заявлениям министра иностранных дел Польши о нарушении польского воздушного пространства.

По его словам, голословные обвинения со стороны Запада приводят к тому, что они уже не принимаются во внимание.

Спикер Кремля Дмитрий Песков / © Associated Press

Ранее в Кремле заявляли о якобы подготовке НАТО к «оккупации» Молдовы. По данным службы внешней разведки РФ (СВР) наблюдается концентрация подразделений в Румынии, которая якобы направлена на «устрашение Приднестровья» и возможную поддержку действий в Одесской области.

Кроме того, СВР России заявляет, что военные НАТО уже в Одессе, а после выборов в Молдове планируется использовать эти силы, чтобы заставить граждан принять решение ЕС в случае споров о результатах голосования.

Зачем Путин провоцирует НАТО

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис считает, что регулярные нарушения воздушного пространства Альянса Россией имеют три цели:

разведка реакции НАТО;

отвлечение внимания от Украины;

раскол посреди союзников.

По его словам, у НАТО есть ряд вариантов для усиления обороны, среди которых:

постоянное патрулирование с самолетами AWACS и современными истребителями;

применение украинского опыта борьбы с дронами;

четкое предупреждение России о возможности сбить нарушителей.

Ставридис подчеркнул, что пассивное сопровождение самолетов неэффективно, и призвал к созданию бесполетной зоны над Украиной.

«Простое сопровождение российских истребителей каждый раз домой не заставит Кремль обратить внимание. Долгосрочный план НАТО должен предусматривать полную бесполетную зону над Украиной, но уже сейчас следует начать полноценный военный ответ на российские воздушные вторжения как беспилотные, так и пилотируемые», — резюмировал Ставридис.

В то же время , NBC News пишет, что Кремль проверяет НАТО на прочность. Латвия отмечает, что Россия специально действует на грани допустимого, чтобы ослабить поддержку Украины. Эксперты считают, что из-за вето России в ООН Европе нужна коалиция решительных государств для гарантий безопасности Украины.

Польша уже заявила о готовности сбивать угрозы в своем воздушном пространстве. Аналитики подчеркивают, что неопределенность опаснее решительных действий: четкий ответ НАТО (включая возможность сбивать нарушителей, как это сделала Турция в 2015 году) остановит новые провокации Кремля.

«Неопределенность гораздо опаснее решительных шагов», — подчеркнул эксперт, предостерегая, что колебания в ответах НАТО могут лишь поощрить новые провокации Москвы.

Угроза для Европы

Специалисты Defense Express проанализировали риски, создающие для европейской безопасности российские ударные дроны типа «Шахед».

По словам экспертов, Россия может запускать дроны «Шахед» с имеющихся пусковых площадок по Европе, в том числе по Дании, Германии и Италии. В случае развертывания пусковых площадок на территории Беларуси, дроны смогут атаковать Испанию, в том числе Мадрид.

Как отметили в Defense Express, Россия уже имеет позиции в Крыму, Брянске и под Петербургом для атак дронами. Новые площадки в Беларуси или Калининграде увеличат дальность на 700 км.

Хотя дронам трудно обойти украинскую ПВО, прорыв первой линии обороны дает им значительную свободу. Европейские системы перехвата значительно дороже самых дронов, что создает экономическое преимущество России.

Эксперты предупреждают, что даже отдаленные страны, как Испания, должны готовиться к потенциальным атакам.

В то же время эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце в эфире Radio NV. Он заявил, что Европа игнорирует очевидного виновника атак дронов, не давая серьезного ответа на предыдущие провокации России.

По его словам, именно такое поведение НАТО привело к росту смелости агрессора. Долинце предупреждает, если тенденция сохранится, до конца года российские дроны могут беспрепятственно летать над любой страной ЕС для разведки или даже ударов.

Ранее ТСН.ua писал, что Россия перешла в новую фазу войны. Армия страны-агрессорки с приближением зимы все больше атакует энергетические объекты Украины. Кроме того, враг наращивает обстрелы украинских электросетей и газовой инфраструктуры.

