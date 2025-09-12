ТСН в социальных сетях

Мир
152
2 мин

Российские беспилотники целенаправленно двигались в Польшу — Генштаб

Российские дроны двигались двумя группами, не маневрируя, прямо к границе с Польшей. Первая группа через территорию Украины, вторая через Беларусь, отметил источник в Генштабе.

Светлана Несчетная
Русский дрон в Польше

Российский дрон в Польше / © Associated Press

Во время массированной воздушной атаки Украины 10 сентября Россия целенаправленно отправила часть беспилотников в Польшу.

Об этом сообщает «Суспільне», ссылаясь на свои источники в Генеральном штабе ВСУ.

Так, по словам собеседника, российские БПЛА двигались двумя группами, не маневрируя, прямо к границе с Польшей. Первая группа — через территорию Украины, вторая — через Беларусь.

«У нас есть информация о том, как это все происходит. У нас есть программный продукт, который позволяет видеть, как летел, кто летел и куда летел. Мы не видим там влияния наших средств радиоэлектронной борьбы, поскольку, вероятно, их системы наведения были построены с использованием систем устойчивых к воздействию РЭБ. Ведь БПЛА двигались прямо. Поэтому я считаю, что это однозначно было направлено для того, чтобы эти „шахеды“ долетели в Польшу», — сказал собеседник из Генштаба.

Также собеседник подтвердил информацию, что в залетевших в Польшу беспилотниках содержались сим-карты.

Атака дронов на Польшу 10 сентября

В ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетели российские беспилотные летательные аппараты.

Президент Польши Кароль Навроцкий охарактеризовал атаку российских дронов как «провокацию» не только для армии и политического руководства, но и для проверки готовности НАТО реагировать на такие инциденты.

Впоследствии премьер Дональд Туск подчеркнул, что попытки переложить вину за вторжение беспилотников в Украину являются дезинформацией и манипуляцией. Он подчеркнул, что «ответственность лежит в Российской Федерации».

Вице-премьер-министр и министр цифровизации Кшиштоф Гавковски заявил, что у Польши есть все доказательства того, что атака беспилотников ночью 10 сентября была спланированной провокацией Российской Федерации.

В то же время первая реакция президента США Дональда Трампа на инцидент ограничилась лаконичным сообщением в соцсети без прямого осуждения Москвы. Он написал: «Что это за нарушение Россией воздушного пространства Польши дронами? Такой».

На следующий день, 11 сентября, Трамп предположил, что атака РФ могла быть «ошибкой», однако признал, что крайне недоволен этой ситуацией.

