Российские беспилотники в Европе: как страны планируют решать проблему

Атака БпЛА / © tsn.ua

Реклама

Европе следует срочно решить проблему с российскими беспилотниками. Для этого страны НАТО будут искать технологию, которая позволит быстро, качественно и недорого противодействовать агрессии РФ.

Об этом пишет Independent.

Угроза растет

Вторжение около 20 российских беспилотников в Польшу в этом месяце обнаружило пробелы в противовоздушной обороне НАТО, поскольку многомиллионные самолеты пришлось поднимать в воздух, чтобы реагировать на стоившие тысячи беспилотники и в конце концов падали в польской сельской местности. Россия возражала, что она атаковала Польшу, но польские чиновники предположили, что это было намеренно.

Реклама

Во вторник НАТО предупредило Россию, что будет защищаться от любых дальнейших нарушений своего воздушного пространства. Это произошло после того, как Эстония заявила, что российские истребители нарушили его на прошлой неделе. Впрочем, хотя альянс и знает, как обнаруживать угрозы со стороны самолетов и ракет, борьба с дронами сложнее, заявили чиновники.

«В Польше „большинство беспилотников не было обнаружено. Это настоящий пробел, который мы должны решить“, — сказал Анно Певкур, министр обороны Эстонии.

«Военные и оборонные чиновники из балтийских стран Эстонии, Латвии и Литвы — членов НАТО и ЕС, граничащих с Россией, — сообщили Associated Press, что защита от беспилотников требует решения сложного комплекса технологических, финансовых и бюрократических проблем», — говорится в материале.

По их словам, Европе нужны более дешевые технологии для приобретения и ускорения медленных циклов производства и закупок. Но даже тогда технологии дронов развиваются так быстро, что все покупаемое сейчас может устареть за несколько месяцев.

Реклама

Рассматриваемые решения

По словам генерал-лейтенанта Андруса Мерила, командующего эстонскими вооруженными силами, нужна технология, которая достаточно хорошая, доступная и может производиться массово.

«Не нужны высокотехнологичные средства, из которых я могу выстрелить только один, против целей, которые будут атаковать сотнями», — сказал он.

Столкнувшись с растущей проблемой, некоторые министры обороны ЕС встретятся в пятницу, чтобы обсудить перспективу создания «стены из дронов». Однако в финансировании предложения Эстонии и Литвы Североатлантический союз пока отказал.

«Дроны — это не комары», — сказал эстонский министр, допустив, что их вряд ли поразит «электронная стена» вдоль границ НАТО.

Реклама

Любой план защиты от дронов требует многоуровневого подхода, включающего сенсоры, электронную борьбу, а также недорогие небольшие ракеты или ударные дроны.

Хотя потребность в лучшей защите от беспилотников не нова, все еще в большинстве случаев возможно приобрести только те системы, которые очень дорогие, требуют много времени на разработку и не могут быть массово произведены.

Столкнувшись с ежедневными атаками, Украина быстро развивает свои технологии, включая дальнобойные ударные беспилотники и меньшие для использования на передовой.

Да, ЕС нужно больше инвестировать в европейские стартапы, которые могут ускорить производство беспилотников для защиты, которые могут использоваться союзниками в различных системах вооружения, сказал он.

Реклама

«Европа должна перейти к „полувоенному мышлению“ и содействовать более тесному сотрудничеству между военной, правительственной и оборонной промышленностью, чтобы иметь возможность восполнить свой технологический пробел», — сказал заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас.

В Украине иногда всего несколько недель проходит между разработкой технологии беспилотников и ее использованием на поле боя. По словам литовца, у Европы «нет времени» тратить годы на ожидание приобретения оборудования.

«Еще один урок из Украины состоит в том, что работающее сегодня может не сработать завтра», — отметил Годляускас.

Ранее Словакия выразила желание присоединиться к европейскому проекту «Стена дронов», направленному на укрепление восточной границы Евросоюза и защиту от потенциальных атак российских беспилотников. Как отметил президент Петер Пеллегрини, его страна является полноправным членом НАТО и участвует в консультациях в рамках статьи 4 Североатлантического договора.

Реклама

«Речь идет только о предварительном заявлении Европейской комиссии о необходимости создать такой механизм, поэтому я не хочу делать преждевременных выводов», — отметил Пеллегрини.

Он подчеркнул, что воздушное пространство стран НАТО должно быть защищено «надежно и без исключений».