Российские бомбардировщики над Балтийским морем: Франция подняла Rafale для перехвата

Rafale / © defence-ua.com

В среду, 22 апреля, французские истребители Rafale, развернутые в Литве в рамках миссии НАТО Baltic Air Policing, дважды за день срочно поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов.

Об этом сообщает Presse-Citron.

Речь идет о разведывательном Ил-20, двух стратегических бомбардировщиках Ту-22М3, а также истребителях Су-30 и Су-35. В общей сложности было зафиксировано около десяти российских воздушных судов.

Эстафета перехватов над Балтикой

Как отмечает источник, операция стала частью масштабного перехвата над Балтийским морем. Первоначально российские самолеты, вылетевшие с базы Сольцы, сопровождали датские F-35A вблизи острова Борнхольм. Затем к операции присоединились шведские истребители JAS 39 Gripen у острова Готланд.

Французские Rafale завершили эту «эстафету», взяв цели на сопровождение и выведя их за пределы контролируемой зоны. Во французской армии отметили, что действовали «пропорционально уровню угрозы» и в рамках защиты воздушного пространства Альянса.

В тот же день состоялась еще одна операция — были перехвачены и сопровождены два отдельных российских истребителя Су-30 и Су-35.

Регулярные инциденты на фоне войны в Украине

Подобные инциденты стали привычными с начала полномасштабной войны России против Украины. В регионе Балтики фиксируют активность российской авиации, беспилотников и даже подлодок вблизи критической инфраструктуры.

В частности, в 2025 году французский самолет Atlantique-2 подвергся попыткам радиоэлектронного подавления во время полета над Балтийским морем.

Эксперты отмечают, что после вторжения в Украину в 2022 году балтийский регион стал ключевой зоной демонстрации силы и проверки реакции НАТО со стороны России.

Российские бомбардировщики в зоне НАТО

После вступления стран Балтии в НАТО (Эстония, Латвия, Литва) в 2004 году Альянс запустил миссию Baltic Air Policing — дежурство союзнической авиации для охраны воздушного пространства.

В последние годы эта миссия трансформировалась из формального патрулирования в фактическую боевую готовность. И пилоты НАТО постоянно реагируют на потенциальные нарушения воздушного пространства. На этот раз речь идет именно о Франции, Дании и Швеции.

«На фоне растущего напряжения и неопределенности относительно роли США в Альянсе Франция все активнее позиционирует себя как ключевой гарант безопасности в Европе», — сообщает издание.

В то же время балтийский регион остается ареной постоянных провокаций со стороны России, что лишь усиливает риски дальнейшей эскалации.