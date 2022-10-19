Российские бомбардировщики возле Аляски и удар по энергетическому объекту Кривого Рога: главные новости ночи 19 октября

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 19 октября:
- Американские истребители F-16 засекли и перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 Bear-H вблизи Аляски. Читать дальше –>
- Враг нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области. Читать дальше –>
- США, Великобритания и Франция 19 октября планируют обсудить возможные поставки Ираном оружия в Россию на закрытом заседании Совета Безопасности ООН. Читать дальше –>
- В Германии уволили руководителя службы кибербезопасности после сообщений о его возможных связях с российской разведкой. Читать дальше –>
- СБУ пришла с обысками к мэру Белгород-Днестровского, тот устроил драку. Читать дальше –>
Читайте также: