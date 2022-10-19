Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российские бомбардировщики возле Аляски и удар по энергетическому объекту Кривого Рога: главные новости ночи 19 октября

Дата публикации
Просмотры
12к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российские бомбардировщики возле Аляски и удар по энергетическому объекту Кривого Рога: главные новости ночи 19 октября

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 19 октября:

  • Американские истребители F-16 засекли и перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 Bear-H вблизи Аляски. Читать дальше –>
  • Враг нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области. Читать дальше –>
  • США, Великобритания и Франция 19 октября планируют обсудить возможные поставки Ираном оружия в Россию на закрытом заседании Совета Безопасности ООН. Читать дальше –>
  • В Германии уволили руководителя службы кибербезопасности после сообщений о его возможных связях с российской разведкой. Читать дальше –>
  • СБУ пришла с обысками к мэру Белгород-Днестровского, тот устроил драку. Читать дальше –>

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация