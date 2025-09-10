Российские БпЛА залетели в Польшу: в стране объявлен ускоренный вызов резервистов

Военные Польши. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В десяти воеводствах Польши объявили ускоренный вызов резервистов ТРО по вторжению в воздушное пространство страны российских беспилотников.

Об этом сообщили территориальные силы обороны Польши.

"В связи с нарушением воздушного пространства Польши и развертыванием наземных поисково-спасательных бригад для военнослужащих Территориальных сил обороны ввели сокращенное время лагеря", - отметили в сообщении.

В четырех воеводствах в Подлясском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском резервисты должны появиться для выполнения задания в течение 6 часов.

В Поморском, Варминско-Мазурском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Свентокшиском и Малопольском воеводствах этот срок составляет 12 часов.

"Просим сохранять спокойствие и сообщать только сообщения военных и государственных служб. В случае нападения фрагментов объектов, пожалуйста, не подходите к ним и сообщите полицию", - подчеркнули польские Тро.

Напомним, ночью украинские ПС сообщили, что ночью несколько БПЛА из Украины залетели в Польшу. Страна закрыла несколько аэропортов из-за угрозы – Жешува, Люблина и Варшавы. Также в небо Польши были подняты истребители F-16, а также SAAB 340 (самолет ДРЛО).

