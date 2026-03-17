Российские чиновники массово скупают "секретные" телефоны: причина удивила

Россия / © Associated Press

Российские чиновники, депутаты и топ-менеджеры госкомпаний массово покупают отдельные телефоны и сим-карты для пользования «национальным» мессенджером Мах.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на источники во власти и госкомпаниях.

По информации журналистов, многие чиновники не доверяют новому государственному сервису и пытаются максимально изолировать его от личных устройств. Для этого они покупают отдельные смартфоны, которые используют исключительно для работы — их даже в шутку называют «максофонами».

«Все считают, что если ты установил себе на телефон Max, то это все равно, что ты отнес его в ФСБ”, — отметил собеседник, близкий к правительству.

Некоторые чиновники регистрируются в мессенджере по своим основным номерам, однако все равно используют отдельные устройства. Самые осторожные даже не синхронизируют контакты между личными телефонами и теми, на которых установлен MAX.

В то же время, несмотря на давление властей, большинство не готово отказываться от популярного мессенджера Telegram.

«Никто не хочет уходить из Telegram. Все надеются, что Павел Дуров что-нибудь придумает для обхода блокировок или проблема как-то рассосется сама», — сообщил источник в одном из федеральных ведомств.

По его словам, даже рабочее общение с руководством и командой до сих пор происходит именно в Telegram.

Ранее в РФ сообщали о масштабных сбоях в работе мессенджера даже при использовании VPN, что может свидетельствовать о попытках его полной блокировки.

В то же время в Telegram заявляли о давлении со стороны российских властей, которые, вероятно, пытаются ограничить доступ к сервису, чтобы заставить пользователей перейти на государственный мессенджер MAX.

