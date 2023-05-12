Российские деньги в Бельгии будут работать на военную помощь Украине

Налоги на замороженные российские активы в Бельгии будут использованы для поставики оружия и боеприпасов Силам обороны Украины.

Бельгия использует 92 млн евро, которые она получила в качестве налогов на замороженные российские активы, чтобы поддержать Украину.

Об этом заявили в правительстве страны в пятницу, 12 мая, сообщает Reuters.

Половина суммы будет направлена на поставку военных товаров, таких как бронетехника, оружие и боеприпасы.

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Остальные средства предназначены на гуманитарную поддержку, будущее восстановление Украины и укрепление дипломатического присутствия Бельгии в стране, сообщили в правительстве.

Напомним, ранее генеральный прокурор США Меррик Гарланд впервые разрешил передачу Украине конфискованных российских активов. Речь идет о средствах российского олигарха Константина Малофеева.

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