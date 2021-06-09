Российские депутаты официально запретили сравнивать СССР с Третьим Рейхом

Запрещается спорить и о гуманитарной миссии союза при освобождении Европы.

Государственная дума России официально запретила россиянам сравнивать Советский союз с Третьим Рейхом.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

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Предложенный Путиным закон не позволяет никому публично отождествлять роль СССР и нацистской Германии. Это касается любых сравнений целей, решений и действий руководства стран, командование армий и военных.

Запрещено также отвергать "решающую роль советского народа в победе" и отдельно — нельзя спорить "о гуманитарной миссии Советского союза при освобождении стран Европы".

Чтобы запрет вступил в силу, Путин теперь его должен подписать после соответствующего голосования Совета Федерации.

Новости мира: Госдума РФ официально запретила россиянам сравнивать СССР с Третьим Рейхом

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