Российские депутаты официально запретили сравнивать СССР с Третьим Рейхом

Запрещается спорить и о гуманитарной миссии союза при освобождении Европы.
Государственная дума России официально запретила россиянам сравнивать Советский союз с Третьим Рейхом.
Об этом говорится в ТСН.16.45.
Предложенный Путиным закон не позволяет никому публично отождествлять роль СССР и нацистской Германии. Это касается любых сравнений целей, решений и действий руководства стран, командование армий и военных.
Запрещено также отвергать "решающую роль советского народа в победе" и отдельно — нельзя спорить "о гуманитарной миссии Советского союза при освобождении стран Европы".
Чтобы запрет вступил в силу, Путин теперь его должен подписать после соответствующего голосования Совета Федерации.