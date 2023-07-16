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Российские десантники пригрозили Шойгу мятежом на фоне массовых зачисток

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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Российские десантники пригрозили Шойгу мятежом на фоне массовых зачисток

Российские десантники пригрозили Шойгу мятежом на фоне массовых зачисток / Фото: ТСН.ua

В РФ продолжаются массовые зачистки после мятежа предводителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

Российские десантники бьют тревогу, в частности они обратились к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу с просьбой защитить генерал-полковника Михаила Теплинского. В противном случае, военные угрожают оставить позиции на фронте.

Об этом говорится в аудиообращении военных 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск ВС РФ, опубликованном российским Telegram-каналом.

Отмечается, что Шойгу за месяц устранил командира 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ генерала Владимира Селиверстова, дивизия которого с января воевала в районе Бахмута, кроме того и командира 7-й десантно-штурмовой дивизии генерала Александра Корнева.

"Мы, десантники, предупреждаем, что мы не потерпим подобных действий по отношению к генералу Теплинскому. А в случае малейшей угрозы его жизни и свободе, мы станем стеной в защиту чести и достоинства нашего командующего. Мы настроены очень решительно. Вплоть до того, что снимемся с позиций и пойдем на выручку нашему Бате. Вы, сидящие в кабинетах! Десант своих не бросает! Не совершайте роковых ошибок", — отметили российские боевики.

Напомним, что после мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в РФ начались массовые чистки. В частности, русского военачальника Суровикина уже нет на фронте.

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Дата публикации
Просмотры
2433
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