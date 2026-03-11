Российские детали в "Шахедах" на Ближнем Востоке: Зеленский сделал заявление

Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Ближнем Востоке в «Шахедах» обнаружены детали с маркировкой «Сделано в России». Это свидетельствует о том, что в производстве таких дронов могут использоваться русские компоненты.

Об этом Зеленский сказал во время интервью ирландскому блоггеру Кейлину Робертсону.

«Вы знаете, много деталей из России уже пришло, моя разведка показывала мне изображение, где мы видим „Сделано в России“. Это то, что мы понимаем. Да, мы можем оценить, что это российские детали, а не иранские. И это то, что мы видели в самом начале войны, когда Россия начала атаковать нас. Ближнего Востока и американские базы, американские солдаты», — отметил президент.

Реклама

По словам Зеленского, подобные компоненты украинская сторона фиксировала еще в начале полномасштабной войны, когда Россия принялась массово применять такие дроны для атак по Украине.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что обращение США в Украину с просьбой помочь на Ближнем Востоке свидетельствует о росте возможностей Киева. По его словам, Украина имеет соответствующие технологии и опыт в противодействии дронам и даже направила команды военных в несколько стран Персидского залива для обучения борьбе с беспилотниками.