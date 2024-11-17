Российские дипломаты покидают Познань: Сикорский ответил, займут ли их место украинцы

Министр иностранных дел решил закрыть российское консульство в Познани еще в октябре.

В ближайшие дни российские дипломаты покинут консульство в Познани (Польша), о чем сообщил глава МИД Радослав Сикорский.

Об этом пишет RMF24.

В октябре глава МИД заявил об отзыве согласия на работу генконсульства России в Познани.

Срок действия договора аренды этого имущества истекает в конце ноября 2024 года.

"Действующая сеть украинских консульств, с учетом беспрецедентного роста количества граждан Украины в Польше, не отвечает консульским потребностям. Помните, что консульства занимаются практическими вещами. Это всевозможные правовые акты, дети рождаются, люди умирают. И мы, безусловно, отнеслись бы к такой просьбы украинской стороны с наибольшей приверженностью", – сказал Сикорский.

Напомним, в октябре Радослав Сикорский мотивировал решение отозвать согласие на работу генконсульства России в Познани тем, что РФ ведет агрессивную войну против Украины и гибридную войну против Запада, в частности, Польши Сикорский сообщил, что в качестве министра иностранных дел он располагает информацией о том, что Россия стоит за попытками саботажа в Польше и союзных странах.

Известно, что российское консульство в Познани было основано в 1946 году по соглашению между посольством Советского Союза и Министерством иностранных дел Польской Народной Республики.

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