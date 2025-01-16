Российские дипломаты проникли в закрытую часть парламента Британии – подробности инцидента

После тревожного инцидента депутатам напомнили о запрете приглашать сотрудников российского посольства в парламент.

Несколько российских дипломатов обманом проникли в помещения британского парламента, закрытые для посещения посторонними лицами. Это серьезное нарушение безопасности побудило спикеров обеих палат парламента напомнить депутатам о действующих запретах в отношении дипломатических представителей РФ.

Об этом пишет The Guardian.

По информации издания инцидент произошел накануне Рождества в конце 2024 года.

"Небольшая группа дипломатов присоединилась к публичной экскурсии по зданию парламента, а затем отстала от остальных посетителей и проникла в закрытую часть Палаты лордов, прежде чем их обнаружила охрана и выгнала", – отмечает издание.

По мнению парламентского источника журналистов, служба безопасности подозревает, что нарушители хотели сообщить Кремлю, что им удалось проникнуть в парламент Великобритании.

"Это не идеально, но их поймали до того, как был нанесен какой-либо ущерб", – добавил источник.

После инцидента депутаты и пэры получили письменное напоминание, что российскому послу, дипломатам и должностным лицам, работающим в посольстве в Лондоне, запрещено посещать парламент с 2022 года ни по собственной инициативе, ни по приглашению кого-либо из политиков.

Спикеры Палаты общин и Палаты лордов в четверг, 16 января, снова напомнили депутатам, что им следует проявлять осторожность, учитывая попытки России проникнуть в систему парламентской безопасности.

Неизвестно, ввели ли в парламенте дополнительные меры безопасности после инцидента.

"Безопасность всех тех, кто работает и посещает парламент, является нашим главным приоритетом. Однако мы не можем комментировать наши меры безопасности", – заявил представитель парламента в комментарии журналистам.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский решил закрыть российское консульство в Познани.

Читайте также: