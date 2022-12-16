Российские дипломаты в Риге теперь вынуждены помнить о независимости Украины: фото

Более восьми лет дипломатическое представительство РФ в столице Латвии сопротивлялось переименованию улицы, на которой она расположена.
Российское посольство в столице Латвии официально сменило адрес. Теперь вся корреспонденция российских дипломатов будет выходить с улицы Независимости Украины.
Об этом объявил мэр Риги Мартиньш Стакис в сообщении в Twitter.
"Посольство России расположено на улице Независимости Украины! #StandWithUkraine", – говорится в сообщении.
Slēpjoties aiz konvencijas, Krievijas vēstniecība ignorēja prasību nomainīt plaksni, kas vēstī par ielas jauno nosaukumu. @RigasDome sadarbībā ar @Arletas atrada risinājumu, plaksne nomainīta.— Mārtiņš Staķis (@MStakis) December 16, 2022
Krievijas vēstniecība atrodas uz Ukrainas neatkarības ielas! #StandWithUkraine pic.twitter.com/k6dcfTcwwO
Городской совет латвийской столицы принял решение изменить название улицы Антониас на участке между бульваром Калпака и улицей Рериха, где расположено дипломатическое представительство РФ, еще 10 марта. За два месяца здесь должны были появиться новые указатели, а смена адресов, расположенных здесь объектов, должна была длиться месяц.
Однако российское посольство долгое время уклонялось от обновления названия улицы.
"Прикрываясь конвенцией, российское посольство проигнорировало требование сменить табличку с новым названием улицы. Дума Риги в сотрудничестве с министерством иностранных дел Латвии нашли решение, плашку заменили", – написал мэр латвийской столицы.
Напомним, в столице Чехии тоже переименовали часть улицы, где расположена российская дипломатическая миссия. Посольство России в Праге теперь расположено на улице Украинских Героев.
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