Российские добровольцы на Белгородщине обратились к руководству РФ с жестким требованием

Ранее они обращались к губернатору Вячеславу Гладкову, но он не влияет на ситуацию.

Представители легиона "Свобода России" обратились к руководству РФ с жестким требованием. Они требуют оставить город Шебекино в покое и прекратить постоянные бомбардировки.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице легиона "Свобода России" в Telegram.

Они заявили, что ранее вместе с РДК (Русский добровольческий корпус) обращались к губернатору Вячеславу Гладкову, чтобы он прекратил бессмысленные убийства, но он не влияет на ситуацию, поэтому они обращаются к руководителям этой операции и к центру принятия решений.

"Мы призываем вас прекратить боевые вылеты, авиационные удары, бомбардировки, артиллерийские обстрелы и ракетные удары приграничных с Украиной территорий! От ваших действий страдают простейшие российские люди, их дома, объекты критической инфраструктуры, заводы, предприятия. Мирные жители области не заслуживают быть убитыми своими же братьями. Мы хотим их спасти и спасти всю Россию", - говорится в сообщении.

Они заявили, что эти территории уже освобождены от российского режима и они собираются навести порядок на этих территориях и показать, какой должна быть Россия.

Также они обратились к жителям Шебекино и Белгородской области.

"Оставайтесь в безопасности. По тревоге сразу пройдите в укрытие. Берегите себя и близких. Совсем скоро вы сможете вернуться в свои дома, а разрушенные в ходе этой освободительной операции будут отстроены!" – говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области записал видеообращение, в котором заверил, что на территории его региона по состоянию на сегодняшний день "противника нет".

Кроме того, мы ранее информировали, что 5 июня в РФ признали, что не контролируют Новую Таволжанку на Белгородщине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.