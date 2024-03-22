Российские добровольцы назвали виновника теракта в "Крокус Сити" под Москвой

В легионе "Свобода России" подчеркнули, что не воюют с мирными россиянами.

Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл", который устроили неизвестные в подмосковном городе Красногорске, в легионе "Свобода России" назвали трагедией, в которой виноват террористический режим Путина.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале российских добровольцев, которые с оружием в руках борются с нынешними кремлевскими властями в РФ.

“Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина у власти и не удивлены очередной кровавой провокацией. Теракт готовился. Его медийное освещение тоже”, — утверждают в легионе “Свобода России”.

Российские добровольцы подчеркнули, что не воюют с мирными россиянами.

“Рязанский сахар” — метод силовиков Путина, который мы не поддерживаем и против которого ведем борьбу”, — заявили они, намекнув на инсценировку теракта в Рязани, где более 20 лет назад в одной из многоэтажек были найдены мешки с неизвестной смесью. Это произошло после ряда взрывов жилых домов в России в сентябре 1999 года, организованных российскими властями, в том числе лично премьер-министром Владимиром Путиным, а также Федеральной службой безопасности для оправдания Второй чеченской войны и роста рейтинга Путина для победы на президентских выборах 2000 года.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина "совершенно точно не имеет никакого отношения к этим событиям" и призвал Российскую Федерацию остановиться в терроризме как методе ведения войны против своего населения и против Украины.

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