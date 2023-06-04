Российские добровольцы ответили, воевали ли граждане Польши на территории Белгородщины

Россияне прокомментировали заявления о том, что поляки принимают участие в боях на территории РФ.

Российский добровольческий корпус, который совместно с легионом "Свобода России", заходил на территорию Белгородской области, прокомментировал заявление о том, что "участие в боях на территории РФ принимали польские добровольцы". Они опровергли эту информацию.

Об этом РДК написал и написал на своем телеграмм-канале.

Российские добровольцы поблагодарили поляков за участие в боевых действиях на Ореховском, Запорожском и Бахмутском направлении, однако опровергли информацию о том, что они заходили на территорию РФ.

"Что касается боевых действий на территории Российской Федерации, бойцы ПДК обеспечивают конвой пленных, военную и медицинскую логистику, но только в пределах государственной границы Украины. Несмотря на такие ограничения, мы все равно искренне благодарим их за неоценимый вклад в общее дело и всегда включаем их в планировании и делимся с ними нашими трофеями", — говорится в сообщении.

Бои на территории Белгородской области

В мае 2023 г. российские добровольцы из РДК и легиона "Свобода России" несколько раз заходили на территорию Белгородской области РФ. Свои действия они назвали освобождением России от путинского режима.

В июне 2023 года россияне снова зашли на территорию Белгородщины с украинской стороны. В частности, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и "Легиона Свобода России" в воскресенье, 4 июня, заявили о том, что они заходят в пригород Шебекино в Белгородской области России.

Также россияне обратились к губернатору Белгородщины Гладкову с предложением лично прийти к ним и забрать пленных российских оккупантов.

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