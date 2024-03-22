Российские добровольцы передали "привет" Шойгу — фото

Бойцы легиона "Свобода России" передали "привет" министру обороны РФ Сергею Шойгу с территории Белгородской области.

Так, российские добровольцы опуливали фото из глубокого тыла РФ – лесов Белгородщины.

"Свят, что думаешь о том, что Шойгу уже победил всех "боевиков"?— Привет Шойгу из лесов Белгородчины", — говорится в подписи к фото.

Бойцы легиона "Свобода России" передали "привет" министру обороны РФ Сергей Шойгу / Фото: Telegram

Напомним, добровольцы легиона "Свобода России" рассказали, каких целей уже достигли.

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