Российские добровольцы передали "привет" Шойгу — фото

Российские добровольцы продолжают рейд на территории РФ.
Бойцы легиона "Свобода России" передали "привет" министру обороны РФ Сергею Шойгу с территории Белгородской области.
Так, российские добровольцы опуливали фото из глубокого тыла РФ – лесов Белгородщины.
"Свят, что думаешь о том, что Шойгу уже победил всех "боевиков"?— Привет Шойгу из лесов Белгородчины", — говорится в подписи к фото.
Напомним, добровольцы легиона "Свобода России" рассказали, каких целей уже достигли.
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