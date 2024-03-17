Российские добровольцы подняли флаги над еще одним освобожденным населенным пунктом: фото

В воскресенье, 17 марта, бойцы "Русского Добровольческого Корпуса" и "Сибирского батальона", воюющие против кремлевского режима в РФ, объявили об освобождении села Козинка в Грайворонском районе Белгородской области России.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Сибирского батальона".

"Ограниченная специальная операция добровольческих сил на территории РФ продолжается. Флаги Сибирского батальона и РДК в селе Козинка Российской Федерации”, — сообщили российские добровольцы, опубликовав фото.

Ранее в этот день бойцы "Сибирского батальона" вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия заявили, что зашли в населенный пункт Горьковской Белгородской области и захватили помещение местной администрации.

Напомним, подразделения легиона " Свобода России", Российского добровольческого корпуса (РДК) и "Сибирского батальона" утром 12 марта пересекли украино-российскую границу и зашли на территорию Белгородской и Курской областей России. Их освободительный рейд продолжается.

По мнению бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, вернувшиеся на территорию РФ российские добровольцы, чтобы бороться с путинским режимом, намерены объявить альтернативное правительство в освобожденных областях.

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