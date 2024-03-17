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Российские добровольцы продвигаются вглубь РФ и зашли в новый населенный пункт

Российские добровольцы продвигаются вглубь РФ и зашли в новый населенный пункт

Российские добровольцы на территории Горьковской Белгородской области. ФОТО: Сибирский батальон/Telegram

Вместе с "освободительными силами" принимают участие в спецоперации добровольцы из Ичкерии.

В воскресенье, 17 марта, в "Сибирском батальоне" заявили об освобождении администрации Горьковского Белгородской области.

Об этом говорится на странице российских добровольцев в телеграмм-канале.

"Вместе против Империи Зла! Подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковское на территории РФ и захватили здание местной администрации", – написали они.

В подтверждение своего заявления добровольцы опубликовали фотографию, на которой они держат табличку с надписью "Администрация Горьковского сельского поселения", а под ногами — российский триколор.

Российские власти по состоянию на утро не комментируют соответствующую информацию.

Горький Белгородской области на карте / ©
Горький Белгородской области на карте

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) рассказали о рейде российских добровольцев на территории РФ.

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