Российские добровольцы продвигаются вглубь РФ и зашли в новый населенный пункт

Вместе с "освободительными силами" принимают участие в спецоперации добровольцы из Ичкерии.
В воскресенье, 17 марта, в "Сибирском батальоне" заявили об освобождении администрации Горьковского Белгородской области.
Об этом говорится на странице российских добровольцев в телеграмм-канале.
"Вместе против Империи Зла! Подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковское на территории РФ и захватили здание местной администрации", – написали они.
В подтверждение своего заявления добровольцы опубликовали фотографию, на которой они держат табличку с надписью "Администрация Горьковского сельского поселения", а под ногами — российский триколор.
Российские власти по состоянию на утро не комментируют соответствующую информацию.
Напомним, в Институте изучения войны (ISW) рассказали о рейде российских добровольцев на территории РФ.
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