Российские добровольцы прокомментировали ситуацию в Белгородской области и озвучили свою цель

Российские добровольцы из легиона "Свобода России" сообщили, что ситуация в Белгородской области РФ сложная. Целью россиян является создание демилитаризованной зоны вдоль украинско-российской границы.

Об этом в комментарии "Суспильному" сообщили в пресс-службе легиона "Свобода России".

Россияне отметили, что ситуация в Белгородской области сейчас сложная. Целью их операции является создание демилитаризованной зоны вдоль украинской границы, чтобы оккупационная армия России не смогла обстреливать Украину.

Россияне также отметили, что хотят освободить от путинского режима всю Россию.

Ситуация в Белгородской области: что известно

22 мая 2023 стало известно, что российские добровольцы из легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса вошли на территорию Белгородской области. Там они освободили несколько населенных пунктов.

В Кремле заявили, что "ситуация под контролем и обо всем уже якобы доложили диктатору Путину". В ГУР МО сообщили, что российские добровольцы намерены создать полосу безопасности.

В сети сообщают, что в одном из районов Белгородщины проводится эвакуация.

Советник главы Офиса президента Михаил подоляк подчеркнул, что Украина не имеет никакого отношения к ситуации на территории России, однако наблюдает за событиями.

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