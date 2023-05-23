Российские добровольцы в приграничной с Украиной Белгородской области: Пономарев назвал цель подразделений

Одна из целей действий российских добровольцев на приграничной с Украиной территории Белгородской области – заставить военное руководство РФ оттянуть войска с фронта для защиты границы.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил российский оппозиционный политик, автор YouTube-канала "Утро Февраля", депутат Госдумы РФ (2007-2016 гг.) Илья Пономарев.

Он отметил со ссылкой на данные британской разведки, что 97% российской армии находится на территории Украины.

И смысл акции (российских добровольцев — ред.) заключается в том, что России нужно будет выводить войска из Украины, чтобы прикрывать границу. Потому что раньше в Москве рассчитывали, что никто нападать не будет. Потому что есть заявления Запада, что Украина не будет использовать западное вооружение на территории РФ. Но россияне Запада никаких обязательств не давали. Соответственно, нет никаких обязательств. Это значит, что нужно будет отводить войска с фронта», — сказал Пономарев.

В течение 22 мая во время пребывания бойцов легиона "Свобода Россия" и Российского добровольческого корпуса им на российской границе особо некому было сопротивляться.

"Если кто-то рассчитывает, что будет сопротивляться Росгвардии, ну, посмотрите, что сейчас происходит в Белгородской области", — добавил политик.

По словам экс-нардепа, население не будет сопротивляться "добровольцам", потому что, во-первых, люди также недовольны путинским режимом, а во-вторых, от этого режима их освобождают не условные немцы или натовцы, а такие же россияне в составе добровольческих батальонов. .

“В России оппозиционно настроено большинство населения. И оно по настроениям не отличается от пришедших оппозиционно настроенных добровольцев. Просто какая часть готова действовать, какая — не готова. И это не защита от иностранного нашествия, а это своя внутренняя политическая борьба”, — пояснил Пономарев.

Кроме того, особенно в свете предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины на фронте, сейчас в России пытаются помочь ВСУ все, кто чем может.

И партизаны в России активизировались, и этот поход [добровольцев] в Белгородскую область. Мы видим нарастающие акции внутри России, акции военного характера, которые преимущественно проходят в приграничных районах. Есть и внутри России, и в Москве, и во многих других городах. Конечно, это делают сами россияне, которые устали от этого режима и хотят, чтобы он скорей закончился”, — перечислил спикер.

"Задача – максимально растерзать внимание этого дракона (Путина, – ред.), чтобы он не знал, куда прятаться, чтобы расстрелял свои силы", – резюмировал политик.

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило о "разгроме" "диверсантов" на Белгородщине. Однако они до сих пор спокойно передвигаются по региону.

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