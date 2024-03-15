Рейд добровольцев в РФ: эксперт указал на интересный момент

Села Белгородщины имеют глубокие украинские корни, поэтому происходящие там события имеют историческую составляющую.

Об этом рассказал эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобиренко в эфире "Эспрессо".

"Там, где зашел РДК - это Теткино и вот наша Рыжевка - там даже одна улица, дорога, вы даже не замечаете, как из Украины попадаете на Россиюшку. Я не думаю, что там будет какой-то военный эффект из этого, это, конечно, политический эффект перед выборами, для того, чтобы показать опять же тому же Шольцу, что не надо бояться передавать нам TAURUS, если мы и так по России ходим ногами. Пусть это не Вооруженные Силы Украины, но это союзный нам Российский добровольческий корпус, который экипирован, вооружен все равно государством Украина, будем откровенны", - заявил Бобыренко.

Эксперт добавил, что в РФ уже отчитались о ликвидации 300 российских добровольцев, хотя они и не имели там больших войск.

"Это доказывает, что на самом деле они не ожидают наших наступлений, они не ожидают, что мы будем заходить в Российскую Федерацию и что они могут себе заходить, а мы туда не будем. Мало того, в 2022 году, когда мы только вышли на границу, то они первые месяцы нас обстреливали, мы им не отвечали, такое было. Оно прошло. Сейчас, если туда бахнуло, то наши не раздумывая дают ответ", — сказал Бобиренко.

"Чтобы мы понимали, почему они в Теткино зашли и почему у них получилось. Я прежде всего, хочу зрителям сказать, что Теткино, Суджа, Грайворон — это все Слобожанщина, это все украинские этнические села, там говорят таким же суржиком, как и я", — подчеркнул Бобиренко.

Он вспомнил, как в 2000-х годах посещал и исследовал Белгородскую область и украинско-российское порубежье со студентами, то жители еще более двадцати лет назад считали себя украинцами.

"Сейчас уже по-разному, потому что пропаганда работает, многие еще суржиком говорят и считают себя россиянами", — добавил эксперт.

Напомним, в четверг, 14 марта, легион "Свобода России", который на территории Российской Федерации борется с путинским режимом, призвал к срочной эвакуации жителей приграничных из Украины населенных пунктов из-за начала активных боевых действий.

В то же время, российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области, где продолжается рейд российских добровольцев. Среди местных жителей растет паника.

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