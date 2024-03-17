Российские добровольцы заявили, что зашли в населенный пункт Горьковской Белгородской области. Бойцы захватили здание местной администрации.

Об этом "Сибирский батальон" сообщил в Telegram.

Российские добровольцы опубликовали фотографии с российским флагом и табличкой Горьковской администрации.

"Подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковский на территории РФ и захватили здание местной администрации", — говорится в сообщении.

Российские добровольцы зашли в еще один населенный пункт Белгородской области

Горьковский – село в Грайворонском районе Белгородской области, расположенное вблизи границы с Украиной. По последним данным, в населенном пункте проживало до 450 человек.

Напомним, российские добровольцы производят военную операцию на территории РФ. В приграничных регионах России продолжаются интенсивные боевые действия. Российские добровольцы уже добились значительных успехов, включая уничтожение складов боеприпасов, захват нескольких населенных пунктов и захват в плен военнослужащих Вооруженных Сил России.