Доходы РФ от нефти падают / © ТСН.ua

Реклама

Россия теряет доходы от экспорта нефти и газа — с начала года они снизились почти на 20%.

Об этом сообщила служба внешней разведки Украины.

«Нефтегазовые доходы российского бюджета упали на 18,5% в годовом измерении в январе-июле 2025 года, до 69,2 млрд долларов», — отметили в СВР.

Реклама

В ведомстве уточнили, что июльские поступления сократились на 27% — до 9,9 млрд долларов, а сбор налога на добычу полезных ископаемых уменьшился на 34,3%.

По данным разведки, компания «Газпромнефть» в первом полугодии получила чистую прибыль в 2,9 млрд долларов — в 1,8 раза меньше, чем раньше. Выручка от продаж сократилась с 2,97 млрд долларов в первой половине 2022 года до 234 млн долларов.

Ситуация непростая и в Ханты-Мансийском округе — одном из ключевых нефтяных регионов РФ. За январь-май суммарный ущерб местных компаний составил 8,8 млрд долларов, тогда как прибыль от продаж составила всего 2,49 млрд долларов.

Снижение доходов объясняется несколькими факторами: падением мировых цен на нефть, повышением налогов и действием международных санкций. Эти обстоятельства создают серьезные риски для энергетической отрасли РФ и вынуждают ее власть искать новые пути адаптации к экономическим вызовам.

Реклама

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть могут упасть до 40-50 долларов за баррель уже в конце 2025 — начале 2026 года.

Мы ранее информировали, что Россия пытается повлиять на ситуацию в энергетическом секторе и спровоцировать новую волну удорожания нефти в мире.