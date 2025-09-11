Российские дроны атаковали Польшу: как инцидент повлияет на авиасообщение в Европе

В Польше пересматривают изменение маршрутов авиаперевозок

Армия РФ атаковала беспилотниками территорию Польши 10 сентября. По меньшей мере 19 дронов проникли в страну, четыре из которых сбили Вооруженные силы.

Из-за этого аэропорты в Варшаве, Люблине и Жешуве временно прекращали работу из-за массированной атаки и угрозы безопасности, однако впоследствии их деятельность была полностью возобновлена.

Из-за инцидента мировые авиакомпании обеспокоились, ведь это создает дополнительные риски для безопасности полетов и заставляет перевозчиков искать другие доступные маршруты.

Как инцидент с дронами в Польше повлияет авиасообщение и что чего ждать украинцам — читайте в материале ТСН.ua.

Польша временно закрывает небо над границей с Украиной и Беларусью

Польша ограничивает авиадвижение вдоль границы с Украиной и Беларусью, пишет RMF FM.

Такие меры принимаются в стране по соображениям национальной безопасности в соответствии с постановлением Министерства инфраструктуры Польши. Ограничение будет действовать с 10 сентября по 9 декабря в восточной части Польши.

Следовательно, от захода до восхода солнца в зоне EP R129 будет действовать полный запрет полеты. Исключение составят военные самолеты. В частности, запрещено использовать гражданские беспилотники.

Самолет / © Bild

Полеты пилотируемых самолетов разрешены от рассвета до заката только после подачи плана полета с обязательным использованием транспондера и связи. Исключение составляют военные и специальные самолеты (такие как спасательные, медицинские, государственные — Ред.).

Польское агентство аэронавигации заявило, что дополнительное разрешение на полеты может быть предоставлено для полетов государственной и медицинской авиации, а также для операций по реагированию на бедствия, катастрофы, экологические угрозы или чрезвычайные происшествия.

Разрешения также распространяются на авиационную защиту критической инфраструктуры.

Агентство подчеркнуло, что любое проникновение в закрытую зону самолетом, не имеющим официального исключительного статуса, будет расцениваться как нарушение авиационного права.

Вслед за Польшей Литва частично закрывает небо

По сообщению немецкого издания Die Welt, утром в среду, 10 сентября, два беспилотника нарушили воздушное пространство Литвы.

По данным издания, во время закрытого брифинга НАТО сообщило о двух беспилотниках, появившихся в литовском небе в 10:00.

В Альянсе считают, что целью было тестирование скорости реакции систем ПВО и выявление типов противодействующих средств, которые будут активированы.

Версия об умышленной атаке исключена из-за отсутствия следов взрывчатых веществ в найденных обломках.

Соответственно, вслед за Польшей Латвия также закрывает небо вдоль границы с Россией и Белоруссией, заявил министр обороны Латвии Андрис Спрюдс.

Ограничение будет действовать с 11 сентября в 18.00 и до 18 сентября. Указывается, что срок действия ограничений может быть продлен.

Министр обороны Латвии, опираясь на инцидент в Польше, подчеркнул, что хотя и прямых угроз для страны нет, однако необходимо принять превентивные меры.

Спрюдс сообщил, что во время масштабных учений Namejs латвийские национальные вооруженные силы приведены в повышенную готовность. Закрытие воздушного пространства позволяет полностью контролировать зону, легко обнаруживать несанкционированные самолеты и освободить небо для истребителей НАТО и латвийской ПВО.

Это также позволяет интенсивно тестировать акустические системы, проводить тренировки по противодействию дронам и развертывать мобильные подразделения.

Министр обороны Спрюдс также отметил, что российские беспилотники в воздушном пространстве НАТО — это сигнал тревоги, и необходимо предотвращать эскалацию атак.

На восточной границе Латвии постоянно дежурят подразделения ПВО, готовые сбивать дроны агрессора при поддержке усиленных патрулей НАТО.

Инцидент в Польше обеспокоил авиакомпании: некоторые маршруты могут измениться

По данным Reuters, повторное вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши вызвало беспокойство по поводу безопасности европейской гражданской авиации. Это очередной удар для авиакомпаний, уже страдающих из-за эскалации глобальных конфликтов.

Как отмечает издание, через раннее время происшествия инцидент имел лишь ограниченные последствия: авиаперевозчик LOT перенаправил рейсы в западные аэропорты Польши, а Wizz Air внесла коррективы в расписание после временного закрытия ряда аэродромов.

Европейское агентство по авиационной безопасности не считает необходимым вводить специальные предупреждения, поскольку ситуация была быстро ликвидирована польскими службами и не носила длительного характера.

Также в результате инцидента акции таких популярных компаний как easyJet, Lufthansa, Ryanair и British Airways подверглись падению.

Распространение зон боевых действий по всему миру создает дополнительные риски безопасности полетов и заставляет перевозчиков искать все меньше доступных маршрутов через закрытие воздушного пространства в регионах, в частности вокруг Украины, Ближнего Востока и в частях Африки.

В то же время авиационные аналитики указывают, что авиакомпании могут усилить меры предосторожности, в частности, планируя маршруты дальше границ с Россией и Беларусью, летая в дневное время и имея дополнительный запас топлива.

«Я думаю, это сигнал тревоги для всех в Европе, которые могут ожидать этого чаще», — сказал Эрик Шутен, руководитель консалтинговой компании по безопасности Dyami.

В то же время эксперты отмечают, что систематические нарушения могут привести к серьезным последствиям со стороны страховщиков.

Reuters отмечает, что авиакомпании могут рассматривать изменение своих маршрутов с дополнительным топливом для возможных перенаправлений на запад, как можно дальше от границ с Украиной, Беларусью и Россией.

Худший сценарий для авиакомпаний, как отмечает издание — случайное или намеренное поражение самолета оружием.

В Ryanair оценили последствия инцидента с российскими дронами

Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири считает, что подобные вторжения (инцидент в Польше 10 сентября — Ред.) станут постоянной угрозой для европейской авиации в ближайшие годы, передает Bloomberg,

«Это будет постоянной проблемой для всех авиакомпаний в течение следующих нескольких лет», — сказал О’Лири.

О’Лири отметил, что из-за распространившихся на Скандинавию, Балтию и Германию перебоев в воздушном движении пунктуальность рейсов Ryanair упала до 60%.

Представитель авиакомпании подчеркнул, что Россия дразнит Европу, и эта «игра» будет продолжаться.

По его словам, проблема заключается не только в безопасности, но и серьезной дезорганизации воздушного движения.

Аэропорт

«Мы не рассматриваем это как проблему безопасности, но это, безусловно, проблема дезориентации», — отметил Майкл О’Лири.

Ранее ТСН.ua писал о том, что после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши, правительство страны-члена НАТО начало активнее анализировать потребности в совершенствовании противодроновой обороны. Одним из возможных решений рассматривается отправка польских военнослужащих в Украину для обучения методам борьбы с дронами.

