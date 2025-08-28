Российские дроны-шпионы заметили в Германии: какую информацию они собирают

Россия шпионит за маршрутами поставки оружия Украине с помощью дронов-разведчиков

Россия или ее доверенные лица используют разведывательные дроны над маршрутами, по которым США и их союзники транспортируют военную помощь Украине через восточную Германию. Эти шпионские беспилотники собирают разведданные, которые могут использоваться для усиления диверсионной кампании Кремля.

Об этом пишет издание The New York Times.

Авторы статьи отмечают, что среди военных чиновников США и Европы растет беспокойство из-за этих фактов шпионажа.

Диверсионная деятельность и ее понижение

Диверсионная кампания России привела к пожарам на складах в Великобритании, нападению на дамбу в Норвегии, попыткам перерезать подводные кабели в Балтийском море и ряда других операций, направленных на то, чтобы приблизить войну в Украине к сердцу Европы и взорвать поддержку Киева.

Эксперты и западные разведки отмечают, что по достижении пика в прошлом году количество диверсионных актов России значительно сократилось. Это частично является результатом усиления европейской безопасности и усилий разведывательных служб США и Европы по предотвращению нападений. Снижение, вероятно, отражает также активную дипломатическую деятельность по переговорам о прекращении боевых действий в Украине.

«Ландшафт сложнее для работы россиян, но глупо предполагать, что они сейчас немного осторожнее, пока продолжаются переговоры», — сказал Сет Джонс, изучающий этот вопрос для Центра стратегических и международных исследований.

Еще в марте Джонс отмечал, что количество нападений России в Европе выросло в четыре раза в период между 2022 и 2023 годами, а затем снова увеличилось втрое в период между 2023 и 2024 годами. Но за первые шесть месяцев текущего года Джонс зафиксировал значительное снижение — всего четыре инцидента, которые квалифицируются как саботаж или попытка саботажа со стороны России.

Международный институт стратегических исследований также сообщил в своем отчете в этом месяце, что диверсионные операции в текущем году сократились, но угроза остается, поскольку европейцы пытаются скоординировать ответ.

Полевая разведка и шпионаж

Следствием этого стал рост беспокойства среди американских и европейских военных чиновников относительно полетов дронов в Германии, которые в основном сосредоточены в восточной немецкой земле Тюрингия.

Издание отмечает, что Германия наращивает свои системы противодействия дронам на военных базах. По словам представителя вооруженных сил Германии, полеты беспилотников вблизи военных баз являются значительным риском для безопасности.

По информации журналистов, по крайней мере, некоторые из беспилотников были изготовлены в Иране, и представители немецкой разведки считают, что некоторые из запусков дронов-разведчиков могли осуществляться с кораблей в Балтийском море.

Американские официальные лица подтвердили полеты российских дронов, но сказали, что не могут отследить их происхождение. Они полагают, что беспилотники запускались россиянами или людьми, работающими на российские разведывательные службы.

По словам Джонса, полеты беспилотников над маршрутами снабжения являются «прямым шпионажем», поскольку Россия пытается узнать, какие фирмы производят оружие для Украины, и как оружие доставляется в Польшу и дальше в Украину.

Он отметил, что наблюдение с помощью беспилотников, скорее всего, связано с разведкой на поле боя, что должно дать российской армии лучшее представление о том, с каким оружием оно столкнется и когда.

«Если в какой-то момент россияне захотят стать более агрессивными и продвинутыми в таком сборе разведданных, они узнают, какие компании экспортируют и какие маршруты используются. Это будет полезно, если они захотят совершить диверсии или взрывные операции», – сказал Джонс.

Напомним, Россия осваивает новый тип беспилотника , который невозможно глушить. Это дроны с оптоволоконным управлением. РФ увеличивает их создание и получает поддержку Китая.