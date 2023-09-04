Российские дроны упали на территорию Румынии: как отреагировали в Бухаресте

В Минобороны Румынии заявили, что атаки РФ не представляли прямой угрозы территории страны.

В Минобороны Румынии заявили, что атаки РФ не представляли прямой угрозы территории страны.

Об этом говорится на сайте ведомства.

В ведомстве также отметили, что ответственные структуры в режиме реального времени отслеживали ситуацию, вызванную атаками российских беспилотников, осуществленными минувшей ночью на инфраструктуру морского порта Рени.

"Атаки беспилотников, совершенные Российской Федерацией, не представляли прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии", — отметили в Минобороны.

В министерстве отметили, что продолжают внедрять меры усиленной бдительности в наземном, морском и воздушном пространстве, а также меры, направленные на укрепление обороны и сдерживания на восточном фланге, в соответствии с национальным планом и планами НАТО.

Ранее в украинском МИД сообщили, что ночью во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские беспилотники упали и сдетонировали на территории граничащей с Украиной Румынии.

Андрей Ермак заявил, что российские ударные дроны представляют угрозу не только Украине, но и соседним государствам и нашим партнерам. Поэтому страну-агрессора необходимо остановить совместными действиями.

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