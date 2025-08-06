Российские дроны в Литве: как отреагировали в НАТО на нарушение воздушного пространства

В НАТО прокомментировали залет российских дронов в Литву

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НАТО остается бдительным и серьезно реагирует на любые нарушения своего воздушного пространства, в частности, последние инциденты с российскими беспилотниками над территорией Литвы.

Об этом сообщила представитель НАТО Элисон Харт после разговора генерального секретаря Марка Рютте с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом, о чем говорится в сообщении на «Х».

«Генеральный секретарь НАТО обсудил с министром Будрисом случаи несанкционированного проникновения российских дронов в литовское воздушное пространство. Альянс очень серьезно воспринимает подобные инциденты», — написала Харт в соцсети.

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Она также заверила, что Североатлантический альянс «не ослабляет внимания и твердо настроен защищать каждый дюйм территории стран-членов».

Напомним, 16 июля в Литве пограничники сбили небольшой беспилотник, залетевший на территорию этой страны НАТО из Белоруссии. Уничтоженный дрон нашли примерно в 4 км от границы. Он был оборудован GPS-устройством.

А глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене заявила об отсутствии признаков того, что дрон был намеренно направлен на территорию страны НАТО, и подчеркнула, что он не представлял угрозы для населения.

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