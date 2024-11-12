Российские дроны в Молдове: Санду рассказала, есть ли угроза для граждан

Дроны, обнаруженные на территории Молдовы, не представляют опасности для граждан.

Об этом сообщила президент Республики Молдова Майя Санду, передает информационное агентство Moldpres.

Она отметила, что с первого дня войны правительство предприняло все необходимые меры по защите воздушного пространства, включая закупку технологий для выявления и предотвращения потенциальных угроз.

"Судя по сообщениям учреждений, эти дроны не представляют опасности для граждан. Мы должны приобрести необходимые технологии для защиты всей страны, чтобы все граждане чувствовали себя в безопасности", — сказала Майя Санду после сегодняшнего заседания Высшего совета безопасности.

Дрон на территории Молдовы / Фото: Moldpres

Президент также подчеркнула, что, хотя эти дроны сейчас не представляют опасности, сам факт их появления над молдавским воздушным пространством вызывает беспокойство.

"Пока это не представляет опасности для Республики Молдова, но сам факт того, что война идет у нашей границы и что над нашим воздушным пространством летают дроны, является поводом для беспокойства", – добавила она.

Напомним, вчера в Кеушенском и Рышканском районах были найдены два российских дрона. Министерство иностранных дел Молдовы заявило, что располагает четкой информацией о нарушении воздушного пространства Республики Молдова российскими беспилотниками.