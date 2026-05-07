Российские дроны во время атаки упали в Латвии: что известно

В Латвии зафиксировали проникновение иностранных беспилотников в воздушное пространство страны со стороны России. Два дрона упали на территории Латгалии, а в нескольких районах было объявлено предупреждение об опасности. Впоследствии власти сообщили об отмене воздушной угрозы.

Об этом сообщает LSM.lv.

Что известно

По данным военных, в ночь на 7 мая в воздушном пространстве Латвии зафиксировали несколько беспилотников, прилетевших с территории России. Два из них разбились в Латгальском регионе.

Один из дронов, по предварительной информации, упал на территории нефтехранилища в городе Резекне. На месте работали спасатели, полиция и военные. Пожар удалось быстро локализовать — открытого возгорания не зафиксировали, однако спасатели охлаждали резервуар.

Место падения второго беспилотника пока не установлено.

Из-за инцидента в районах Балви, Лудза и Резекне ночью объявили предупреждение об угрозе в воздушном пространстве. Жителей призвали оставаться в укрытиях, закрыть окна и двери и не приближаться к подозрительным объектам.

Около 8:20 утра Национальные вооруженные силы Латвии сообщили о завершении воздушной угрозы.

На фоне опасности в Резекне, Резекненском и Лудзенском районах отменили занятия в школах и детских садах. В Балвском районе школы перевели на дистанционное обучение.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что дроны могли направляться к целям на территории России со стороны Украины, однако подчеркнул, что это лишь предварительное предположение, которое еще нуждается в подтверждении.

По словам представителей латвийской армии, силы ПВО и патрулирование воздушного пространства НАТО были приведены в повышенную готовность. В небе также трудились истребители союзников.

В Национальных вооруженных силах Латвии подчеркнули, что из-за войны войны РФ против Украины подобные инциденты могут повторяться и дальше.

Как отмечалось, в ночь на 7 мая в Латвии и Эстонии предупреждали о возможной угрозе российских беспилотников вблизи границ. Уведомления получили жители приграничных регионов обеих стран. В Латвии предупреждения действовали в районах Балви, Лудза, Резекне и Краслава, а в Эстонии — у Вирумаа и Ида-Вирумаа. Впоследствии военные сообщили, что угроза прошла. В НАТО заявили, что продолжают усиленный контроль воздушного пространства из-за риска новых инцидентов на фоне войны РФ против Украины.

