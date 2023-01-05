Российские элиты готовятся к гражданской войне и уже "показывают клыки": Пионтковский назвал признаки

Оппозиционер прогнозирует, что в РФ разгорится война между группами бандитов, которые будут бороться за триллионные куски собственности.

Российским элитам наплевать на результаты войны против Украины, ведь они уже готовятся к гражданской войне внутри РФ – за огромное перераспределение собственности.

Такое мнение оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский высказал в интервью телеведущей Наталье Мосейчук.

Он привел доводы того, что в России готовятся к гражданской войне.

"Обратите внимание, растут как грибы после дождя частные армии в России. Армия Пригожина, армия Кадырова, и даже министр обороны Шойгу – это бред какой-то – зовет свою частную армию. На днях вот самый крупный миллиардер, "кошелек" Путина Тимченко тоже создал свою армию. Они готовятся к другой войне, к гражданской. Они понимают, что война в Украине проиграна и начнется огромное перераспределение собственности", – прогнозирует Пионтковский.

В то же время, он отметил, что эта новая гражданская война в России будет не идеологической, как это было в 1917 году — между "красными" и "белыми".

"Это будет война между группами бандитов, которые будут бороться за огромные бесхозные триллионные куски собственности. Вот для этого они создают свои армии. Для этого Пригожин безнаказанно обзывает самой грязной бранью начальника Генерального штаба", — пояснил оппозиционер.

"Им уже плевать на исход войны с Украиной. Они поняли, что они эту войну проиграли. Они уже готовятся, они уже участвуют, показывают друг другу клыки в этой новой гражданской войне за передел собственности внутри того, что останется от России", — подчеркнул публицист.

Напомним, военный эксперт Михаил Самусь рассказал, что в российской элите (спецслужбы, криминалитет и олигархат) начинается раскол, который приведет к хаосу. Эти группы пытаются выстроить свои стратегии в условиях, когда путинский режим стремительно приходит в упадок или разваливается.

В то же время российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков заявил, что масштабного раскола российских элит пока не произошло, несмотря на то, что разные группировки, так называемые "башни Кремля", пытаются воевать друг против друга.

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