Российские генералы шокировали заявлением об отключении Starlink

Минобороны РФ / © Минобороны России

Реклама

В Министерстве обороны РФ заявили, что системы спутниковой связи Starlink использовались для «введения противника в заблуждение», а их отключение якобы не повлекло никаких проблем для подразделений оккупационной армии.

Об этом заявил заместитель министра обороны государства-агрессора Алексей Криворучко в комментарии пропагандистам телеканала «Россия1», передает Clash Report.

По его словам, системы связи, которые находятся в пользовании у подразделений российской оккупационной армии, «работают лучше», чем терминалы американской спутниковой связи.

Реклама

Начальник главного управления связи вооруженных сил РФ Валерий Тишков, озвучивая официальную версию Кремля, заявил, что Starlink использовался только отдельными подразделениями оккупационной армии исключительно для того, чтобы «ввести противника в заблуждение». Мол, они специально делали вид, что зависят от американских спутников.

Военные эксперты назвали это заявление российских генералов верхом цинизма и глупости, отметив, что катастрофа со связью и управлением дронами после блокировки Starlink заставляет Кремль придумывать параллельную реальность, где они «побеждают» даже без интернета.

«Сначала воровали терминалы через „серые“ схемы, а когда их превратили в „кирпичи“ — заявили, что это был план по дезориентации», — иронизируют в комментариях.

Напомним, после того как компания SpaceX заблокировала незаконное использование спутникового интернета Starlink российскими военными, армия РФ испытала серьезные проблемы со связью на фронте. Это привело к резкому росту потерь и снижению интенсивности штурмовых действий.