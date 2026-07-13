Российские генералы живут в страхе: полковник Британии назвал одну из самых эффективных спецслужб мира

Каждый российский генерал живет в страхе, считает полковник в отставке Гемиш де Бреттон-Гордон / © Associated Press

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Украинская Служба безопасности за более четырех лет полномасштабной войны превратилась в одну из самых эффективных и результативных спецслужб мира. В то же время, каждый российский генерал, производитель оружия или коллаборационист теперь вынужден задумываться, не находится ли под постоянным наблюдением украинской разведки.

Такую оценку дал британский военный эксперт, полковник в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон в колонке The Telegraph.

По словам автора, серия операций, приписываемых СБУ, — от ударов по стратегическим объектам в глубине России до ликвидации высокопоставленных военных и сотрудничающих с Кремлем лиц — демонстрирует кардинальное изменение возможностей украинских спецслужб.

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Бреттон-Гордон назвал СБУ «чрезвычайной гибридной организацией», объединившей несколько моделей работы.

«СБУ стала чрезвычайной гибридной организацией. Она унаследовала жесткие методы советских спецслужб, объединила их с точностью и смелостью, которые традиционно ассоциируются с израильским „Моссадом“, а также с современными технологиями, системами наблюдения и разведданными обменом, характерными для западных спецслужб. Это очень мощное сочетание», — написал эксперт.

По его мнению, не менее важным, чем физическое уничтожение целей, является психологический эффект от таких операций.

«Каждый российский генерал, офицер спецслужб, производитель оружия или коллаборационист теперь должен задумываться, не следят ли за ним. Сомнение является одним из самых мощных видов оружия в разведывательной войне. Когда появляется страх, он подрывает уверенность, усложняет принятие решений и заставляет противника тратить огромные ресурсы только на защиту», — отметил полковник.

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Автор также обратил внимание на операцию «Паутина», во время которой украинские беспилотники атаковали стратегические авиабазы на территории России. По его убеждению, эта операция показала ранее казавшийся почти невозможным уровень планирования и изобретательности, а также заставила Кремль защищать территории, которые он считал недостижимыми для украинских ударов.

Бреттон-Гордон подчеркнул, что успехи Украины объясняются не только технологиями, но и глубоким пониманием российского общества, языка и внутренних процессов, что значительно облегчает работу с агентурой и проведение операций.

По мнению британского эксперта, опыт Украины уже стал важнейшим уроком для стран НАТО. Он считает, что современные войны все больше выигрывают благодаря нестандартным решениям, разведке, технологиям и быстрому внедрению инноваций, а не только преимуществу традиционных видов вооружения.

Между тем , глава РФ Владимир Путин угрожает «зеркальным ответом» Украине за удары по территории Федерации.

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