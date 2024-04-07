Российские города идут под воду – люди плавают на лодках (новые фото и видео)

По данным российских властей, уровень воды в Орске поднялся почти до 9,7 метра.
Ситуация с аномальным паводком в Оренбургской области РФ является критической. По данным властей, в ближайшие дни уровень воды будет только расти.
Российские телеграммы-каналы публикуют новые видео из Орска.
Худшая ситуация в городе Орск, где 5 апреля прорвало дамбу, что повлекло за собой большой потоп. По состоянию на 7 апреля вода продолжает затапливать город Орск.
По данным властей, уровень воды поднялся почти до 9,7 метра. Из-за паводка не ездит общественный транспорт, а также проблемы с газо- и водоснабжением.
"Власти объявили эвакуацию жителей трех улиц микрорайона Новый город. Вода приближается к новой части города. Уровень воды поднялся до 970 сантиметров. В городе перекрыто движение по нескольким улицам. В домах 6-го микрорайона отключили газ и свет", — написал российский тг-канал. База.
Российские пропагандисты, ссылаясь на прессслужба Орского завода, сообщают, что из-за паводка НПЗ приостановил работу, чтобы "избежать экологических рисков и для соблюдения техники безопасности".
Мэрия Орская добавил, что в подтопленном Орске погибли 4 человека: у двух сердечный приступ, у одного – естественная смерть, еще один совершил самоубийство.
Также вода добралась до Оренбурга. Местные власти объявили о начале принудительной эвакуации жителей из районов, затопленных рекой Урал. Более 4 тысяч жителей, в том числе 885 детей, эвакуированы.
В Оренбургской области из-за паводка введен режим "чрезвычайной ситуации федерального характера".
Напомним, российские города и села на берегу реки Урал в Оренбургской области затапливают из-за масштабного паводка.
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