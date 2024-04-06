Российские города уходят под воду: в Оренбурге объявили принудительную эвакуацию (видео)

Российские информагентства со ссылкой на местную прокуратуру сообщили, что дамбу прорвало из-за плохого технического обслуживания.
Российские города и села на берегу реки Урал в Оренбургской области затапливаются из-за масштабного паводка.
Местные паблики и российские информагентства публикуют видео катастрофического наводнения.
Из затопленного после прорыва дамбы города Орска были эвакуированы 700 человек, большая вода затопила жилые дома и супермаркеты, сообщается о нескольких погибших. По официальным данным, здесь подтоплено более 2400 жилых домов и более 3000 приусадебных территорий.
Российские информагентства со ссылкой на местную прокуратуру сообщили, что дамбу прорвало из-за плохого технического обслуживания.
В городе Оренбурге местные власти объявили о начале принудительной эвакуации жителей из районов, затопленных рекой Урал. К ночи уровень воды здесь может достичь "критической отметки". В части районов уже отключено электричество.
"У нас больше нет времени на уговоры. Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, с участием сотрудников полиции", — заявил мэр Оренбурга.
В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Напомним, в пятницу, 5 апреля, в городе Орске Оренбургской области России прорвало дамбу, что повлекло за собой большой потоп.
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