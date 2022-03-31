Российские хакеры атаковали НАТО и вооруженные силы некоторых восточноевропейских стран — Google

Атаки произошли с помощью новых учетных записей Gmail.
Хакеры РФ пытались проникнуть в сети НАТО и военных некоторых восточноевропейских стран.
Об этом говорится в отчете Google, сообщает Reuters.
В отчете не указано, армии каких стран были мишенью "кампаний по фишингу учетных данных", которые осуществляла российская группа Coldriver, или Callisto.
"Эти кампании атаковали с помощью созданных аккаунтов Gmail и аккаунтов, не принадлежащих Google, поэтому уровень успеха этих кампаний неизвестен", — говорится в отчете.
Россия, которая сейчас находится под жесткими экономическими санкциями после вторжения в Украину 24 февраля, регулярно отрицает обвинения в кибератаках на западные цели.
Напомним, украинцев предупреждают об электронных письмах с программой, похищающей пароли и файлы.
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