Российские хакеры атаковали НАТО и вооруженные силы некоторых восточноевропейских стран — Google

Атаки произошли с помощью новых учетных записей Gmail.

Хакеры РФ пытались проникнуть в сети НАТО и военных некоторых восточноевропейских стран.

Об этом говорится в отчете Google, сообщает Reuters.

В отчете не указано, армии каких стран были мишенью "кампаний по фишингу учетных данных", которые осуществляла российская группа Coldriver, или Callisto.

"Эти кампании атаковали с помощью созданных аккаунтов Gmail и аккаунтов, не принадлежащих Google, поэтому уровень успеха этих кампаний неизвестен", — говорится в отчете.

Россия, которая сейчас находится под жесткими экономическими санкциями после вторжения в Украину 24 февраля, регулярно отрицает обвинения в кибератаках на западные цели.

Напомним, украинцев предупреждают об электронных письмах с программой, похищающей пароли и файлы.

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