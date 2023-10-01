Российские хакеры атаковали официальный сайт королевской семьи Великобритании — СМИ

Ответственность за атаку взяла на себя российская хакерская группа Killnet.

Королевский веб-сайт Royal.uk был выведен из строя в результате хакерской атаки на отказ в обслуживании 1 октября.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в королевской семье.

Официальный сайт королевской семьи Великобритании показывал пользователям сообщения об ошибке. Впоследствии была запущена дополнительная проверка безопасности.

Ответственность за атаку взяла на себя российская хакерская группа Killnet. Источник Sky News сообщил, что киберпреступникам не удалось получить доступ к системам или содержимому сайта королевской семьи.

Через DDoS-атаку на сайт направляется чрезмерный трафик, перегружающий его сервер.

Напомним, хакеры атаковали украинские органы юстиции и нотариусов. ТСН.ua сообщал, как распознать письмо от преступников.

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