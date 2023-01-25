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Российские хакеры атаковали правительственный сайт Германии после решения о танках для ВСУ

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
2101
Время на прочтение
1 мин
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Российские хакеры атаковали правительственный сайт Германии после решения о танках для ВСУ

Фото: Getty Images

DDoS-атака была и на другие германские сайты.

Российская хакерская группа атаковала несколько немецких веб-сайтов, вероятно, из-за решения Германии передать Украине танки.

Об этом сообщает Tagesschauт со ссылкой на данные Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI).

В частности, DDoS-атака была на сайты федерального правительства и аэропорта Гамбурга. В связи c этим некоторые сайты пока недоступны.

Напомним, сегодня, 25 января, Германия приняла решение о том, что передаст Украине 14 танков Leopard 2 собственного производства из состава Бундесвера. Кроме того, Берлин разрешил другим странам отправлять эти танки в Украину.

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Дата публикации
Просмотры
2101
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