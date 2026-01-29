Российские хакеры бьют рекорды: кибератаки из Москвы достигли исторического максимума

Российские хакеры / © Reuters

Служба национальной безопасности Латвии (SAB) предупредила, что кибератаки и диверсионные действия России против страны не теряют активности, хотя большинство инцидентов пока не привели к серьезным сбоям в работе критической инфраструктуры.

Об этом говорится в ежегодном отчете агентства, опубликованном на этой неделе.

В 2025 году Латвия зафиксировала рекордное количество киберугроз, что значительно превышает уровень вторжения России в Украину в 2022 году. Большинство инцидентов было связано с киберпреступностью и цифровым мошенничеством, но некоторые случаи включали попытки вторжения, распространения вредоносного ПО и DDoS-атаки на государственные и муниципальные сервисы.

По данным SAB, Россия остается главным источником киберугроз для Латвии, мотивированных как стратегическими целями Москвы, так и поддержкой Украины на политическом и материальном уровнях. Агентство также предупреждает о высоких рисках для операционных технологических систем в сфере энергетики, водоснабжения и транспорта из-за недостаточной защиты от кибератак.

Представители SAB отмечают, что хактивистские группы, связанные с Россией, демонстрируют готовность атаковать промышленные системы, в основном с целью кратковременных сбоев, устрашения населения и наказания стран, поддерживающих Украину. К примеру, в июле 2025 года после объявления о международном контракте латвийской компании на беспилотники произошла масштабная DDoS-атака, не повлиявшая на доступность сервисов.

SAB подчеркивает, что угроза России будет оставаться высокой независимо от конца войны в Украине, и Москва готова продолжать враждебные действия 2026 года и в дальнейшем. В отчете также отмечается, что восприятие Латвии Россией становится похоже на то, как Москва оценивала Украину до полномасштабного вторжения, что может впоследствии привести к более агрессивным действиям.

Напомним, что в октябре 2025 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия ведет "гибридную войну" против Европы из-за кибератак, саботажа и провокации. "Это гибридная война, и мы должны относиться к ней очень серьезно", - подчеркнула она.

Что известно о хакерских атаках РФ

Напомним, Польша в конце прошлого года оказалась в шаге от масштабного блекаута из-за кибератаки на энергетическую инфраструктуру, которая могла оставить без электроснабжения до полумиллиона человек. За этой атакой с большой вероятностью стоит российская хакерская группировка Sandworm, связанная с военной разведкой РФ.

Также в Польше в конце 2025-го состоялась кибератака на ряд установок, отвечающих за электроэнергию. Из-за этого страна чуть не погрузилась в темноту.