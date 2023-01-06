Российские хакеры нацелились на три ядерные исследовательские лаборатории США — Reuters

Попытки кибератак совпали с заявлениями Путина о готовности применить ядерное оружие и визитом экспертов ООН на Запорожскую АЭС.

Команда российских хакеров, известная как Cold River (“Холодная река”), пыталась совершить атаку на три ядерные исследовательские лаборатории в США.

Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, попытки осуществить кибератаку происходили в августе-сентябре 2022 года, когда президент государства-агрессора Владимир Путин говорил о готовности применить ядерное оружие для "защиты своей территории".

Cold River нацелилась на национальные лаборатории Брукхейвена (BNL), Аргонна (ANL) и Лоуренса Ливермора (LLNL). Хакеры создали поддельные страницы входа для каждого учреждения и направили электронные письма ученым-ядерщикам, пытаясь заставить их открыть свои пароли.

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Reuters не удалось узнать, почему именно эти лаборатории были целью и были ли попытки вторжения успешными.

По словам исследователей кибербезопасности и представителей правительств западных стран, Cold River активизировала свою хакерскую кампанию против союзников Киева после вторжения в Украину.

Кибератака на лаборатории США также совпала с визитом экспертов ООН на контролируемую Россией территорию Украины, чтобы проверить крупнейшую атомную электростанцию в Европе в оккупированном Энергодаре и оценить риск радиоактивного загрязнения на фоне интенсивной бомбардировки вблизи нее.

Напомним, Министерство финансов США отразило кибератаки пророссийской хакерской группы осенью прошлого года, предотвратив сбои.

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