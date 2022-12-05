Российские хакеры увеличили количество атак на сайты госучреждений Италии

В Италии заявили об увеличении атак хакеров России.
Группа реагирования на инциденты Национального агентства по кибербезопасности Италии заявила об увеличении количества DDoS-атак на итальянские госучреждения со стороны российских групп хакеров.
Об этом сообщает ANSA.
В ведомстве заявили, что эти атаки носили "демонстративный" характер и не привели к нарушениям целостности и конфиденциальности систем.
Однако также отмечено, что атаки, вероятно, усилятся в ближайшие месяцы, и государственным учреждениям рекомендовано уделить большое внимание безопасности своих ИТ-систем и оценить, нужно ли им повышать уровень защиты от DDoS-атак.
Хакерские атаки России
Недавно российские хакеры атаковали сайты Ватикана после того, как Папа Римский Франциск рассказал о жестокости оккупационных войск.
По данным издания CNN, разведка РФ совершала хакерские атаки на транспортные компании Украины и Польши.
Россия будет усиливать свои кибератаки против украинской критической инфраструктуры и власти, чтобы воспрепятствовать гуманитарной и военной поддержке.
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