Российские хакеры выложили на "черный рынок" данные о миллионе кредитных карт: кто может пострадать

Российские хакеры выложили на "черный рынок" данные о миллионе кредитных карт: кто может пострадать

Хакерская группа All World Cards предложила другим преступникам информацию о похищенных кредитных карточках.

Информация о миллионе американских и мировых кредитных карт появилась на "черном рынке" интернет-пользователей — в так называемом даркнете. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на аналитиков компании по кибербезопасности Q6.

Как стало известно, группа хакеров, называющая себя All World Cards, предлагает другим преступникам информацию о кредитных картах, выпущенных в 2018-2019 лет. Они принадлежат преимущественно гражданам США и некоторых других стран.

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По словам корреспондент CNBC Эмона Джаверса, All World Cards — новая группировка русскоязычных киберпреступников. Хакеры бесплатно предоставляют украденные данные мошенникам "в качестве рекламного предложения".

"Миллион украденных кредитных карт — это большое количество, даже для даркнета. Преступники, скорее всего, начнут использовать эти украденные карты в ближайшие дни, поэтому банки вскоре почувствуют последствия", — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, ранее российские хакеры взломали учетные записи электронной почты ряда самых известных федеральных прокуроров США. Хакеры могли получить доступ к официальным письмам, которые часто содержат обсуждение стратегии рассмотрения дел и имена конфиденциальных информаторов,

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