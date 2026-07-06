Российские хакеры взломали МИД Британии: данные чиновников продают в даркнете

Российские хакеры взломали МИД Британии / © pixabay.com

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Российские хакеры похитили логины и пароли сотрудников Министерства иностранных дел Великобритании, а также представителей местных органов власти. Учетные данные чиновников выставили на продажу в даркнете за более чем 40 тысяч фунтов стерлингов.

Об этом пишет Telegraph.

Российские хакеры взломали учетные записи органов власти Великобритании и выставили на продажу

Масштабная утечка данных в сфере национальной безопасности стала возможной из-за проникновения в электронные почты британских чиновников и зарубежного персонала МИД.

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Исследователи назвали эту продолжающуюся до сих пор сложную атаку FortiBleed. Полученный хакерами несанкционированный доступ к системам создает угрозу дальнейшего доступа к другим департаментам правительства.

Атака скомпрометировала более 80 тысяч файерволов от компании по кибербезопасности Fortinet. Российские хакеры использовали уязвимость в системах и ранее украденные данные, чтобы обойти защитные настройки нескольких критических объектов национальной инфраструктуры Великобритании.

Согласно спискам взломанных аккаунтов, в открытом доступе оказались пароли и адреса почт дипломатов за границей и чиновников местного самоуправления. В частности, речь идет об IT-персонале британских посольств в Таиланде и Маврикии, а также сотрудниках в Дербишире и Уолтем-Форесте.

Теперь доступ к данным на форумах в даркнете предлагает пользователь под ником «SantaAd». Кроме правительственных структур, на продажу выставлены логины организаций критической инфраструктуры: Национальной службы здравоохранения (NHS), поставщиков энергии и ключевых дистрибьюторов медикаментов.

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Взлом этих данных может повлечь за собой медицинскую катастрофу в Великобритании. Медицинские поставщики являются приоритетными целями для россиян, поскольку сбои в их IT-системах мгновенно парализуют ежедневную работу больниц. Пациентам отменяют операции и приемы.

Российский след

Активную атаку первым обнаружил исследователь кибербезопасности Владимир Дяченко. По его словам, хакеры используют настоящие учетные данные из прошлых утечек и превращают взломанные устройства в хабы для сбора новой информации.

Взлом открыл доступ к «основным сетям» МИД, и под угрозой могут оказаться другие ведомства.

Анализ кода свидетельствует, что инструменты взлома написаны на русском языке. Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) опубликовал призыв немедленно провести аудит сетей и изолировать все скомпрометированные устройства. Российскую атаку назвали методом «грубой силы».

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Прямых доказательств участия российских государственных структур в этом взломе нет. Тем не менее эксперты отмечают, что Кремль сознательно игнорирует деятельность хакеров, работающих с территории РФ, поскольку это удобный способ дестабилизировать другие страны.

Между киберпреступниками и российскими властями действует негласная договоренность: хакеры получают безопасное убежище в обмен на то, что не пересекают «красные линии» Москвы и не провоцируют чрезмерные дипломатические скандалы.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании уже оказывает поддержку организациям, пострадавшим от российской атаки.

Хакеры: последние новости

Напомним, российские хакеры развернули масштабную кампанию против популярных мессенджеров Signal и WhatsApp, пытаясь получить доступ к аккаунтам пользователей.

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Как сообщают разведывательные службы Нидерландов, атаки также фиксировались на украинских военных из-за специальных ботов. При этом эксперт по цифровой безопасности Павел Белоусов пояснил, что взломать сами сервисы крайне сложно из-за сквозного шифрования, поэтому злоумышленники целятся непосредственно на устройства пользователей.

Наиболее распространенной хакерской схемой является социальная инженерия, когда людей обманом заставляют подключить к своему аккаунту постороннее устройство, на которое начинают дублироваться сообщения.

Эксперты отмечают, что причиной взлома в большинстве случаев становится невнимательность или недостаточная осведомленность пользователей, а не уязвимость программного обеспечения.

Чтобы избежать потери доступа к чатам, специалисты советуют внимательно проверять сообщения со ссылками, ни в коем случае не подключать неизвестные устройства к своим аккаунтам и обязательно использовать дополнительные средства защиты.

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