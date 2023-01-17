Российские и белорусские пилоты готовы к выполнению учебно-боевых задач — Минобороны РБ

Учение у границы с Украиной продлится до 1 февраля.

Экипажи Беларуси и России готовы к выполнению учебно-боевых задач в рамках так называемых "лётно-тактических учений", которые проходят вблизи украинской границы.

Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны союзницы страны-террориста РФ Беларуси.

"Сегодня (17 января – ред.) в ходе проведения совместного лётно-тактического обучения авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента, лётные экипажи осуществили непосредственную подготовку к выполнению учебно-боевых задач", — сообщает оборонное ведомство РБ.

Военные учения Беларуси и России: что известно

Напомним, в понедельник, 16 января, начались совместные учения России и Беларуси. Ожидается, что учение продлится до 1 февраля. Перед этим в Беларуси взялись срочно модернизировать казармы для российских летчиков.

В Беларусь на так называемые "военные учения" прибыли российские бомбардировщики Су-34 для участия в учебе. Само обучение проходит с 16 января по 1 февраля.

В Генштабе ВСУ заявили, что растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов, применения дронов-камикадзе по территории Украины из воздушного пространства Беларуси. Под видом проведения совместных учений Россия наращивает авиационную компоненту в Беларуси.

Беларусь и Россия подняли авиацию для обучения

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