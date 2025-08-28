ТСН в социальных сетях

Мир
27
1 мин

Российские и китайские подлодки впервые осуществили совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Российские и китайские подлодки впервые вышли на совместное патрулирование в водах Азиатско-Тихоокеанского региона после завершения военных учений.

Российская подлодка

Российская подлодка / © Associated Press

Как сообщает пресс-служба российского Тихоокеанского флота, маневры стартовали в начале августа сразу после завершения совместных российско-китайских учений «Морское взаимодействие-2025» в Японском море.

По информации, субмарины двух стран отправились по согласованному маршруту через акватории Японского и Восточно-Китайского морей.

После выполнения поставленных задач они вернулись на свои базы.

