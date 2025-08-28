- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 27
- Время на прочтение
- 1 мин
Российские и китайские подлодки впервые осуществили совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Российские и китайские подлодки впервые вышли на совместное патрулирование в водах Азиатско-Тихоокеанского региона после завершения военных учений.
Как сообщает пресс-служба российского Тихоокеанского флота, маневры стартовали в начале августа сразу после завершения совместных российско-китайских учений «Морское взаимодействие-2025» в Японском море.
По информации, субмарины двух стран отправились по согласованному маршруту через акватории Японского и Восточно-Китайского морей.
После выполнения поставленных задач они вернулись на свои базы.