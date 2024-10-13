Российские и немецкие военные вместе приняли участие в спортивных соревнованиях — Bild

Военнослужащие РФ и Германии приняли участие в соревнованиях и мероприятиях Международного совета военного спорта (CISM).

Об этом сообщает Bild.

Издание пишет, что Международный совет военного спорта (CISM), в отличие от большинства других спортивных организаций, не исключил РФ и регулярно проводит мероприятия с участием российских военных.

В феврале 2024 года на соревнованиях по стрельбе из лука в Бангладеш восемь россиян на снимках с церемонии награждения позировали рядом с семью немцами, в том числе и с главой делегации ФРГ подполковником Кристианом Люцкендорфом.

На общем фотоснимке, сделанном во время 79-й Генеральной ассамблеи CISM в мае в Танзании, вице-президент организации, полковник Бундесвера Дирк Шведе стоит в одном ряду с начальником Военного института физической культуры (ВИФК), генерал-майором Олегом Боцманом Ин., разговаривающий на Генассамблее с начальником отдела научно-исследовательского центра ВИФК, подполковником Андреем Политовым", — говорится в сообщении.

В Минобороны Германии заверили, что после появления этих фото "обсудили ситуацию с ответственными лицами".

" С участниками из числа военнослужащих Бундесвера была проведена беседа. Было четко дано понять, что такие фотографии неприемлемы ", — отметили в оборонном ведомстве.

"Мы отреагировали на случившееся: с лета проводят проверки по участию в мероприятиях российских и белорусских военнослужащих, и если информацию подтверждают, то участие", — заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Ранее мы писали, что Германия больше не будет отправлять тяжелую военную технику в Украину.

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