Российские инструкторы по БПЛА могут быть направлены в Пхеньян: в ЦПД СНБО объяснили цель Ким Чен Ина

Российские инструкторы из БПЛА могут быть направлены в Пхеньян. Они будут обучать работе с FPV-дронами, взрывчаткой для них, ее изготовлению, эксплуатации ударных дронов и дронов со сбросами.

Об этом сказал глава ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Это нужно Ким Чен Ину для повышения ставок на корейском полуострове и отдельного террора приграничья. Но я не очень верю в полноценную войну", – отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что Южная Корея за ситуацией следят глубоко. Это наиболее заинтересованная сторона как в помощи Украине, так и в получении какой-либо информации о деятельности военных КНДР на территории России. В частности, они готовы делиться данными по выявлению лиц из Северной Кореи, вовлеченных в бои на Курщине на стороне РФ.

Напомним, Северная Корея будет поддерживать Россию до победы над Украиной. Об этом в пятницу, 1 ноября, заявила министерша иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, находясь с визитом в Москве. США же призвали Пхеньян вывести свои войска из России, отмечая, что обращение за помощью к Северной Корее свидетельствует об отчаянии Кремля и проблемах Путина с мобилизационным ресурсом.

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